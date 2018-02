Frontale botsing in Ruurlo eist derde leven

RUURLO - Een frontale botsing op de Zelhemseweg (N315) bij Ruurlo vorige week maandag heeft een derde leven geëist.

Een man van 49 uit Wehl die in kritieke toestand naar het Radboudumc in Nijmegen was gebracht, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigde de politie dinsdagmiddag.

De man kwam met zijn auto in botsing met de auto van twee mannen uit Hengelo. Hun auto kwam in een slip terecht en belandde op de andere weghelft. Een frontale aanrijding was het gevolg. De Hengeloërs van 24 en 27 kwamen om het leven.

Volgens de politie speelde gladheid waarschijnlijk een rol.

