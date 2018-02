Deel dit artikel:











De meiden van LOS Muziektheater zitten vast

ARNHEM - Femke, Charlotte, Kim en Dookje kennen elkaar nu zo'n 12 jaar. Ze leerden elkaar kennen op het conservatorium in Arnhem en sindsdien treden ze samen op in de theaters in Nederland.

De Meiden van LOS zijn nu inmiddels in de dertig en staan voor belangrijke keuzes in het leven. Daarover hebben ze hun nieuwe voorstelling gemaakt; VAST. Voor de meiden is vastigheid een droom, maar eigenlijk ook een nachtmerrie. Kijk voor de speellijst hier. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl