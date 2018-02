Onderzoek naar spoorverbetering Achterhoek

DOETINCHEM - De provincie Gelderland gaat samen met Regio Achterhoek, ProRail en vervoerders onderzoek doen naar verbetering van het spoor in de Achterhoek. Er is 25 tot 30 miljoen euro gereserveerd voor een verdubbeling van het spoor tussen Didam en Doetinchem.

'Met 21.000 reizigers per dag is de regionale spoorlijn in de Achterhoek één van de drukste van Nederland. We willen het spoor sneller en schoner maken', zegt gedeputeerde Conny Bieze. Het onderzoek naar de spoorverdubbeling is op verzoek van Provinciale Staten en ProRail verbreed naar de mogelijkheden voor een sneltrein in de spits en het vergroenen van de lijn door elektrificatie. De huidige kwartierdienst Arnhem-Doetinchem blijft hoe dan ook behouden.

Verder wordt gekeken naar een vrije spoorkruising in Arnhem-Oost. Die zou ervoor zorgen dat treinen van en naar Zwolle, Winterswijk en Duitsland elkaar niet langer hinderen.

Spoortunnel Europaweg

Ook komt er een studie naar de komst van een spoortunnel in plaats van wat nu de drukste overweg van Gelderland is: de Europaweg (N316) in Doetinchem. Hier gaan dagelijks 18.000 motorvoertuigen het spoor over. Een tunnel moet de veiligheid en doorstroming van het verkeer verbeteren. Voor de zomer moet duidelijk zijn of een spoortunnel haalbaar is.

Onderzoek eind dit jaar klaar

Het onderzoek naar spoorverbeteringen in de Achterhoek is naar verwachting eind dit jaar afgerond en wordt dan, samen met de studies naar de vrije spoorkruising in Arnhem en de spoortunnel Europaweg, voorgelegd aan Provinciale Staten.