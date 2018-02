Noem eens twee raadsleden, oké, één dan

ARNHEM - Van de Gelderlanders die meededen aan een onderzoek van Kieskompas, kan ruim de helft geen enkele naam van een raadslid uit de eigen gemeente noemen. Ook is er weinig contact met lokale politici en bestuurders.

In opdracht van onder meer Omroep Gelderland ondervroeg Kieskompas ruim 3.400 mensen verspreid over onze provincie. Hoe denken zij over de lokale politiek, met nog enkele weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? En voelen mensen zich betrokken bij het lokaal bestuur?

Wat opvalt: de meeste mensen die deelnamen aan dit onderzoek – vooral Gelderlanders die naar eigen zeggen altijd trouw stemmen – zijn niet erg bekend met lokale politici. 57 procent kan niet eens één naam van een raadslid uit de eigen gemeente noemen. Vier op de tien kennen geen enkele wethouder bij naam. Wel weet driekwart van de mensen hoe hun burgemeester heet.

Vertrouwen in de politiek

Ook hebben de Gelderlanders uit dit onderzoek weinig contact met lokale politici. Van de respondenten nam in de afgelopen vier jaar een kwart contact op met een raadslid, wethouder of de burgemeester. Nog geen 20 procent woonde in diezelfde periode een raadsvergadering bij. Kijk je naar de totale bevolking, dan ligt dit percentage volgens Kieskompas nog veel lager.

Het volgen van de lokale politiek, laat staan daarbinnen actief zijn, lijkt dus niet bepaald populair. Toch zijn er meer deelnemers mét vertrouwen in de lokale politiek (45 procent) dan zonder (17 procent). Gemiddeld scoort het lokaal bestuur een voldoende; de meeste mensen geven een zeven. Dit is volgens Kieskompas redelijk vergelijkbaar met het landelijke beeld.

'Trieste constatering'

Dat lokale politici niet erg bekend zijn, bleek eerder ook in een ander onderzoek. Dat zegt André Krouwel van Kieskompas, eveneens politicoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 'Massaal kennen mensen niet de bestuurslaag die het dichtst bij hen staat. Dat vind ik een heel trieste constatering.'

Volgens hem blijkt hieruit een gebrek aan waardering. Krouwel: 'Iedereen kent de Kuzu's en de Baudets van deze wereld, maar de mensen die ervoor zorgen dat je kind veilig op de fiets naar school kan of dat de stoeptegels recht liggen, die kent geen hond.'

Ik ben haast geneigd om naar een gemeentehuis te lopen en een raadslid een knuffel te geven. Politicoloog André Krouwel van Kieskompas.

Opgewonden: 'Als zoiets dan opnieuw blijkt uit onderzoek, ben ik haast geneigd om naar een gemeentehuis te lopen en een raadslid een knuffel te geven. Er zijn genoeg lokale politici die echt om hun dorp of stad geven en hard hun best doen. En dan krijg je dit...' Het gebrek aan bekendheid en waardering is volgens Krouwel een van de redenen dat het raadslidmaatschap niet populair is.