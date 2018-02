Deel dit artikel:











Zorgpersoneel draait nachtdienst in pyjama Laurent de Vries en zorgmedewerker in pyjama. Foto: Viattence

EPE - Zorgmedewerkers die de nachtdienst draaien in pyjama. Een Engels verpleeghuis ontdekte dat dit een rustgevend effect heeft op de demente bewoners. In de Nieuwe Antoniehof in Epe, een instelling met kleinschalig wonen voor ouderen, is hier afgelopen nacht mee geëxperimenteerd. Het is de eerste zorginstelling in Nederland die hiermee experimenteert.

Laurent de Vries, bestuurder bij de zorginstelling Viattence op de Noord-Veluwe, trok maandagavond zijn pyjama aan om een nachtdienst te draaien in de Nieuwe Antoniehof in Epe. 'Ik las over het onderzoek in een Engelse krant, en poste het op Facebook. Een medewerker daagde mij vervolgens uit, zij wilde dit wel eens proberen.' 'Het experiment past goed in de Nieuwe Antoniehof, dat onlangs compleet is vernieuwd. De Antoniehof is ingericht op zintuigen. We willen ons richten op wat de bewoners nog wel kunnen. Zo koken wij water met de fluitketel. Hoe dement je ook bent, als die ketel begint te fluiten sta je op om het gas uit te draaien.' Ga maar lekker slapen Het experiment met zorgpersoneel dat zelf in nachtkleding loopt, helpt de bewoners volgens De Vries bij het dag- en nachtritme. 'Veel mensen met dementie hebben daar moeite mee. Als we 's nachts bij bewoners komen en dan zeggen: ga maar lekker slapen, dan komt dat beter aan als je zelf ook een pyjama aan hebt. Dat bevestigt het dag- en nachtritme.' Rustige nacht Afgelopen nacht was de eerste keer. Hoe is het gegaan? 'Het meest opvallende is, dat het de bewoners helemaal niet opviel dat wij nachtkleding aan hebben. Dan is de proef eigenlijk al geslaagd. We hebben een heel rustige nacht gehad.' Zie ook: Verpleeghuis in Epe doet het helemaal anders Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl