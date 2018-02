Deel dit artikel:











Bedrijventerreinen West Maas en Waal zijn in trek Foto: RN7

BENEDEN-LEEUWEN - De kavels op de bedrijventerreinen in West Maas en Waal gaan als warme broodjes over de toonbank. Op dit moment zijn er nog maar drie kavels te koop, meldt de gemeente. Het gaat om de bedrijventerreinen Veesteeg Oost in Boven-Leeuwen, Lageweg in Dreumel en Kapelstraat in Maasbommel.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

In 2017 vestigden diverse ondernemers van buiten de gemeentegrenzen zich in de gemeente. Omdat de 'voorraad' kavels steeds kleiner wordt, onderzoekt West Maas en Waal momenteel hoe zij eventuele toekomstige uitbreidingen kan faciliteren, zegt wethouder Bos.