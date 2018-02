'Uitbreiding Lelystad Airport kost 5220 banen'

LELYSTAD - Als Lelystad Airport daadwerkelijk uitgebreid wordt, gaan er 5220 banen verloren. Ook leiden de laagvliegende toestellen tot een verlies van 233 miljoen euro aan omzet voor het toerisme in Gelderland, Overijssel en Friesland. Dat blijkt uit een onderzoek naar de economische schade voor een deel van de toerismesector in de drie provincies.

'Tot nu toe is er alleen gepraat over de economische voordelen voor Lelystad. Maar er is geen enkel moment gekeken naar de economische nadelen voor met name het oosten van het land', vertelt Kees Baumann.

De campinghouder in Heerde - die tevens lis is van actiegroep Red de Veluwe - voerde het onderzoek uit met de actiegroepen HoogOverijssel en Laagvliegroutes Nee Friesland.

Accommodaties

De nadelen gelden voor de recreatiesector, en dan vooral de accommodaties. In de drie provincies bevinden zich volgens het onderzoek 2906 accommodaties, waarvan 1275 in Gelderland. Hieronder vallen hotels, huisjesparken, campings en groepsverblijven.

Al deze accommodaties zijn goed voor een omzet van 775 miljoen euro en 17.400 banen. Volgens het onderzoek wordt zo'n 30 procent geraakt door de laagvliegende vliegtuigen. Zo komt de schade op 5220 banen en 233 miljoen euro.

'Nog grotere schade'

Baumann: 'En de schade is waarschijnlijk nog groter. Onze kernwaarden zijn rust, stilte en natuur. Als dit plan doorgaat, is het sowieso gedaan hiermee. En dat straalt ook uit naar de detailhandel. Winkeliers zullen minder zaken doen, omdat toeristen wegblijven.'

Het onderzoek wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. De initiatiefnemers hopen dat er hierdoor een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) gemaakt wordt.

