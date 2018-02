Twee Gelderlanders in Europa League

MARSEILLE - Twee assistent-scheidsrechters uit Gelderland komen donderdag in actie tijdens de Europa League.

Bas van Dongen uit Zaltbommel assisteert met Davy Goossens scheidsrechter Serdar Gözübüyük langs de lijn bij het duel tussen Olympique Marseille en Sporting Braga. Joost van Zuilen uit Elst is vierde official. Dennis Higler en Jeroen Manschot zijn aangesteld als vijfde en zesde official.

De return staat een week later op het programma.