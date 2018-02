Schrijver Jan Siebelink is jarig!

EDE - Schrijver Jan Siebelink uit Ede is dinsdag 80 jaar geworden. Omdat bloemen en planten een grote rol in zijn leven spelen, publiceerde hij een ode aan 'zijn stillen plantenrijk'.

'Het is misschien wel de ziel van mijn schrijverschap', vertelde Siebelink aan de NOS. 'Ze horen vanzelfsprekend bij het decor dat ik optrek bij mijn verhaal. Ik bedenk ze niet, ze dringen zich niet op, ze zijn er gewoon.'

Zijn vader was een kweker. In Siebelinks eerste verhaal 'Witte Chrysanten' (uit de bundel Nachtschade) beschrijft hij hoe zijn vader witte chrysanten wilde verkopen aan een winkelier, maar grof geweigerd werd. 'Dat gevoel van machteloosheid is me altijd bijgebleven.'

Verlamming

Siebelink kampte na de verschijning van zijn laatste roman Margje en de verfilming van Knielen op een bed violen met een beroerte en mentale problemen. Hij raakte zelfs tijdelijk verlamd aan de linkerkant van zijn lichaam.

