Veluwe en Achterhoek kunnen donderdag rekenen op sneeuw Foto: Pixabay

ARNHEM - In de loop van de woensdagavond gaat er natte sneeuw vallen. Vooral op de Veluwe en in de Achterhoek kan het in de nacht naar donderdag wit worden.

Dat verwacht weerinstituut MeteoGroup in Wageningen. Woensdag is het eerst zonnig, later volgt er geleidelijk meer bewolking en dan kan het dus gaan sneeuwen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl