Kijk en lees terug: Gelderland Stemt in de gemeente Buren

LIENDEN - Vandaag streek de Gelderland Stemt-bus neer in de uitgestrekte gemeente Buren. Op het terrein van de voetbalclub FC Lienden werd de lokale democratie besproken in een live radioprogramma. De host van vandaag; RegioTV Tiel.

VVD en Gemeentebelangen - accommodatiebeleid

Na een kleine vertraging begon de uitzending met lijsttrekker Sietske Klein-de Jong van de VVD en Sander van Alfen van Gemeentebelangen. Waar de VVD opkomt voor de ondernemingen in de regio, kenmerkend voor de partij, besteedt de partij Gemeentebelangen meer aandacht aan het welzijn van de burgers wonend in Buren.

Accommodatiebeleid

Zij bespraken het accommodatiebeleid in de gemeente. Volgens de Jong is leegstand in de gemeente nog steeds een issue, zij wil er dan ook alles aan doen om deze tegen te gaan en om zoveel mogelijk verliezen te dekken. Hoewel van Alfen het hier zeker mee eens was, benadrukte hij dat het belangrijk is om ook naar de bewoners te luisteren: zij moeten er immers wonen.

D66 en PCG - zondagssluiting, laagdrempeligheid en ouderenzorg

De tweede lading gasten stroomde binnen en nam plaats in de bus. Secretaris/penningmeester Ina Schoutsen Blijsie van de D66, samen met twee collega's, en Christiaan de Lange, fractielid van lokale partij PCG (Protestants Christelijke Groepering). De laatste partij laat zich, zoals ze zelf beschrijven, leiden door Gods woord.

Zondag: winkelen of niet?

Het eerste agendapunt dat werd besproken, was het issue van de verplichte zondagssluiting. Mogen winkels wel of niet open op zondag? De Lange en de PCG vonden van niet; zij gebruiken de bijbel als leidraad voor hun politieke beleid, zoals hij zelf aangaf. De zondag moet dus een verplichte rustdag zijn volgens hem. D66 was het daar helemaal niet mee eens; zij vindt dat alle winkeliers zelf mogen bepalen of ze wel of niet hun winkeldeuren op zondag openen.

De politiek laagdrempelig houden

Daarna werd aan de politici gevraagd hoe de lokale politiek laagdrempelig kan worden gehouden. De PCG was iets conservatiever wat dat betreft; als bepaalde besluitvorming niet van belang is voor de burger, dan hoeft hij dit ook niet per se mee te krijgen. Dit is nogal conflicterend met de belangen van de D66, die pleit voor volledige transparantie. De lokale politiek zo toegankelijk mogelijk maken, dat is volgens de partij een must.

Ouderenzorg

"We leven in een fantastisch land!", zo stelde Ina Schoutsen Blijsie van de D66. En de ouderenzorg is ook goed geregeld, maar er valt nog het een en ander te verbeteren. Ze erkende dat er nog genoeg eenzaamheid is. Een oplossing volgens haar zou kunnen zijn om mensen langer thuis te houden en om alternatieve woonmogelijkheden te onderzoeken zoals ouderen en jongeren samen een accommodatie aanbieden.

De Lange wil met betrekking tot ouderenzorg meer maatwerk zien; niet iedereen kan volgens hem hetzelfde worden behandeld. Veiligheid is daarbij ook belangrijk volgens de Godsgezinde en hij benadrukte daarbij de "zorg" in "ouderenzorg". D66 dacht daar over het algemeen hetzelfde over, maar zij wil wel dat de gemeenteraad dan faciliterend optreedt. Het zorgbeleid moet soepel verlopen en de regels moeten goed onder de lopen worden genomen. En dat mist de D66 nog wel eens.

VVD, Gemeentebelangen en PvdA - de gemeentekas, duurzaamheid en voorspellingen

Wederom namen Sietske Klein-de Jong van de VVD en Sander van Alfen van Gemeentebelangen plaats in de bus. Dit keer zat ook Annie Benschop, fractielid van de PvdA, aan tafel.

Waar gaat het geld naartoe?

"De kas kan rianter", zo stelde de Jong van de VVD. De partij heeft altijd in haar achterhoofd hoe de kas het beste kan worden besteed, maar ook zeker hoe hij kan worden gevuld. Gemeentebelangen denkt er iets socialer over en melde meteen dat het geld moet gaan naar de projecten die de burger belangrijk acht.

Benschop van de PvdA sloot zich wat meer aan bij de sociale gedachtegang van Gemeentebelangen; het geld moet gaan naar diegene die het nodig hebben. Een belangrijke investering is volgens haar dan ook de Zorg, al helemaal sinds de decentralisatie van het zorgstelsel. De gemeente is er volgens de politica voor de burger en een juiste verdeling van de kas is dan ook een plicht die de gemeente moet vervullen.

Duurzaamheid

Het laatste officiële topic; de duurzaamheid. Benschop opent de discussie met een stellig standpunt: "in duurzaamheid moet geïnvesteerd worden, de gaskraan gaat dicht". De Jong vindt duurzaamheid ook een belangrijk issue, maar waarschuwt wel voor de overlast die windmolens mogelijk met zich meebrengen.

Met de vraag: "Wat betekent dat dan voor onze totale begroting?", bracht Benschop een niet geheel onbelangrijk punt onder de aandacht. Want wat gaat het allemaal kosten? De Jong van de VVD heeft hier uiteraard ook een mening over en hoopt dat er steeds meer particuliere woningen komen met zonnepanelen. Dan wordt er geld bespaard op gemeenteniveau terwijl burgers van goedkopere én duurzame energie kunnen genieten.

Gemeentebelangen sloot zich ook aan bij dit idee en vervolgde samen met de PvdA dat er ook rekening moet worden gehouden met de consequenties die duurzame oplossingen met zich meebrengen voor de burger.

Voorspellingen voor de verkiezingen

Een lastig topic, zo vonden de partijen en ze waren dan nogal een beetje voorzichtig met het maken van zetelvoorspellingen. Maar ze hoopten allemaal natuurlijk de grootste te worden. Wat de uitslagen ook worden, de politici deden allemaal een oproep aan de burger: vul de stemwijzer in en kom 21 maart allemaal naar de stembus!

