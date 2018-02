Oude IJsselstreek wil spontaniteit benutten

ULFT - Oude IJsselstreek past haar evenementenbeleid aan om de spontaniteit van de gemeente te benutten. Een van de grote veranderingen is de termijn van de vergunningaanvragen voor kleine feestjes, namelijk van veertien weken naar acht weken van tevoren.

'Als het gaat om grote evenementen zoals bijvoorbeeld Huntenpop is dat begrijpelijk', aldus burgemeester Otwin van Dijk over de relatief lange aanvraagtermijn. 'Maar de braderie in Terborg of Ulft, waar wat minder veiligheidsdiensten hoeven mee te kijken, hoeven niet per se veertien weken van tevoren worden aangevraagd.'

Gevestigde organisatoren van kleinere evenementen, zoals schutterij St. Joris uit Ulft, worden niet echt warm of koud van die beslissing. 'Op zich een prima besluit', stelt secretaris Danielle Hermsen. 'Maar of het ons gaat helpen, ik denk het niet. Veertien weken van tevoren was een prima termijn om een vergunning aan te vragen.'

Wel voordelen

Toch ziet de vereniging wel voordelen van het besluit. 'Waar het ons bij gaat helpen is dat wanneer we spontaan iets gaan organiseren we meer tijd hebben', stelt Hermsen. 'In die zin is het een prima stap.'

Van Dijk geeft aan dat de gemeente bereid is meer medewerking te verlenen. 'Als we als gemeente kunnen helpen, doen we dat natuurlijk graag. Mensen moeten natuurlijk kunnen genieten, maar het moet wel veilig zijn.'

Meer evenementen?

De secretaris van St. Joris zou graag zien dat door dit besluit er meer evenementen georganiseerd gaan worden in de gemeente. 'Ik hoop het echt', aldus Hermsen. 'De Achterhoek is leuk, gemeente Oude IJsselstreek is fijn, dus hoe meer leven, hoe meer feestjes, hoe liever het me is.'