Wat hebben de Olympische Spelen te maken met kunst in Berg en Dal?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen of kunstwerken in onze provincie. Deze week kiest Pieter vanwege de Olympische Spelen voor een sportief kunstwerk.

Kunst en de Olympische Spelen lijken in eerste instantie niet meteen iets met elkaar te maken te hebben. Maar toch heeft het alles met elkaar te maken. Pieter: 'Vaak is sport of zijn sporters het onderwerp van een beeld of schilderij. Zo ook op de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal.

In de berm van de befaamde weg staat een prachtig beeld van twee hardlopers. Het is gemaakt door kunstenares Marijke van Balen. Ze tekende alleen de omtrek van de figuren. Niet met een potloodlijntje, maar in keihard cortenstaal.

Hardlopers lijken te zweven

Pieter: 'Ondanks het harde staal, lijken de hardlopers te zweven. Soepeler dan een groot deel van de deelnemers die daar jaarlijks voorbijkomen tijdens de Zevenheuvelenloop.'

Het kunstwerk aan de Zevenheuvelenweg heeft nog wel een extra olympisch tintje, want niemand minder dan olympisch kampioen Haile Gebrselassie onthulde het beeld.

Pieter ging natuurlijk langs bij het beeld. Zie hier in de uitleg:

Zie ook: