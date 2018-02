Deel dit artikel:











Bestelbus brandt uit in Tiel, eigenaar gaat uit van brandstichting en denkt dader te kennen Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

TIEL - In Tiel brandden in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbus en een personenauto uit. De bus was eigendom van Cok van den Heuvel van de Tielse zorgaanbieder Job Lanceer. Hij gaat uit van brandstichting en denkt te weten welke verwarde ex-cliënt zijn bestelbus in brand heeft gestoken.

Job Lanceer ging failliet na beschuldigingen van fraude en het leveren van slechte zorg. 'Het gaat zeker om brandstichting', zegt Van den Heuvel. 'Ik heb een heel kort lijstje met mensen die dit gedaan kunnen hebben.' Hij denkt aan een verwarde ex-cliënt, die een niet-plausibele reden heeft om dit te doen. Cok van den Heuvel zegt dat hij de informatie nog niet heeft gedeeld met de politie. 'Ik heb alleen een zwarte vlek gezien waar de bus gestaan heeft.' Van den Heuvel gaat nog wel aangifte doen van de brand. Hij is niet echt onder de indruk van een verbrande bus. Hij vertelt eerder te maken hebben gehad met een overval en aanvallen door drugsdealers. De verbrande bus was leeg. In 2012 kreeg Van den Heuvel ook te maken met brand, toen brandde zijn zaak in klassieke bromfietsen en motoren geheel uit. Zie ook: Auto's branden uit in Tiel, ook schade aan woning Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl