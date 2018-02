Bijna iedere anonieme melding in Gelderland bruikbaar

ARNHEM - Bijna iedere anonieme melding die afgelopen jaar binnenkwam bij de drie politieregio's in Gelderland was bruikbaar. Wel daalde het aantal anonieme Gelderse tips, blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem.

Bij de politieregio's Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid was 99 procent van de meldingen bruikbaar. Bij de collega's van Gelderland-Midden lag dit percentage op 95. Veruit de meeste meldingen gingen over softdrugs. Van de in totaal 1687 meldingen had ruim de helft (890) te maken met softdrugs. Ook over harddrugs kwamen er veel anonieme meldingen binnen (385).

Hennepkwekerijen

Zo arresteerde de politie in januari na verschillende tips zes mensen in een Apeldoornse woning. Agenten troffen daar een hennepstekkerij aan met 92 planten. En in november ontdekte de politie dankzij een anonieme tip een hennepkwekerij (45 planten) in een woning in Velp-Zuid.

Verder vonden agenten in Tiel 2700 euro, telefoons en tientallen wikkels met vermoedelijk cocaïne in een auto. Er was in mei een tip binnengekomen via de Meld Misdaad Anoniem-lijn.

296 aanhoudingen

In totaal werden vorig jaar 296 personen aangehouden. Ook werden onder andere 22.249 hennepplanten, minimaal 4500 euro en op z'n minst twee vuurwapens in beslag genomen.

Ondanks deze successen daalde het aantal anonieme Gelderse tips. Waar in 2016 nog 1765 meldingen bij de drie politieregio's in Gelderland binnenkwamen, daalde dit aantal een jaar later naar 1687. Die daling was met acht procent het grootste in de regio Noord- en Oost-Gelderland (van 581 naar 535 meldingen).

Daling

'We hebben geen specifieke verklaring waarom het aantal tips in Gelderland meer gedaald is dan bij andere politieregio's. Maar wat we wel zien is dat de misdaadcijfers in Nederland dalen', legt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem uit.

