De Graafschap hoopt nog dit seizoen op Deprem

DOETINCHEM - De Graafschap hoopt dit seizoen alsnog Rodin Deprem binnen te halen. Hoewel er nog geen duidelijkheid over de vergoeding is, overlegt de club met de KNVB over mogelijke dispensatie voor de aanvaller.

'Het is frustrerend', beaamt manager voetbalzaken Peter Hofstede. 'Ook omdat niemand duidelijk een uitspraak kan doen.' De Graafschap wil de jonge Zweedse aanvaller graag bij de selectie voegen en is met Deprem zelf akkoord over een contract voor 2,5 jaar, maar weet niet of het een opleidingsvergoeding van 90.000 euro moet betalen aan zijn huidige werkgever Örebro SK. Desondanks onderzoekt de club in gesprek met de KNVB de mogelijkheid tot dispensatie. 'We moeten nu overschrijven buiten de transferwindow', aldus Hofstede. 'Dus moeten we dispensatie aanvragen.'



Als de dispensatie rond is, wil De Graafschap snel schakelen en de overgang afronden. 'Ons is de mening toegedaan dat ze daar geen recht op hebben', vertelt Hofstede over de opleidingsvergoeding. De club voelt zich gesteund door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). 'Maar het is eerst afwachten of hij nog overgeschreven kan worden.'