Verkiezingsavonden: Hoe denkt de lokale politiek over ouderenzorg?

EPE - Zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelf de regie over de zorg. Dat zijn de speerpunten in het ouderenzorgbeleid van de overheid. Hoe geven de politieke partijen in uw gemeente dat vorm? Daarover gaan zij in debat tijdens de verkiezingsavonden van zorginstantie Viattence.

Inwoners van de gemeenten Heerde, Wezep en Epe zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Viattence schrijft in een persbericht: 'De afgelopen jaren hebben de gemeenten een grotere rol gekregen in de uitvoering van de zorg. Ook is er veel te doen over de rol van mantelzorgers en de toename van eenzame ouderen. Waar iedereen er naar streeft de zorg zo persoonlijk en zo betaalbaar mogelijk te houden, weten we allemaal dat de vergrijzing toeneemt de komende jaren.' Vragen stellen, discussie aangaan Viattence vervolgt: 'De vraag is hoe politieke partijen in de gemeente de toekomst voor zich zien. Wat kunnen ze voor u betekenen? Daarover kunt u vragen stellen, in discussie gaan en wellicht suggesties aan de hand doen. Daarnaast worden de politici van de verschillende politieke partijen geprikkeld zich uit te spreken aan de hand van verschillende stellingen.' Waar en wanneer? 13 februari Epe Praathuis, in De Klaarbeek in Epe

20 februari Oldebroek Dorpshuis De Brinkhof, tegenover De Turfhorst in Wezep

21 februari Heerde College De Noordgouw in Heerde Voor alle avonden geldt inloop van 19.30 uur tot 20.00 uur en rond 21.50 uur afsluiten met een hapje en een drankje. Dan is er ook gelegenheid voor persoonlijk contact met politici en medewerkers van Viattence. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl