MIPS is extreem belangrijk, maar wat is het eigenlijk?

MIPS wordt tegenwoordig gebruikt in helmen. 'Een helm beschermt je hoofd, maar MIPS beschermt vooral je hersenen in je hoofd. Als je ergens tegenaan fietst, dan bewegen je hersenen in je schedel. MIPS vangt die bewegingen van je hersenen op, dus is de kans op hersenschade een stuk kleiner.'

Benieuwd hoe dat precies werkt? Kijk het filmpje van onze fietscoach Maarten.