Bijzonder beeld ontdekt in kerk Foto: Gemeente Zutphen

ZUTPHEN - Bij archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen is afgelopen week een bijzonder religieus beeld gevonden. Volgens archeoloog Bert Fermin is het een beeltenis van God, gemaakt aan het einde van de vijftiende eeuw/begin van de zestiende eeuw.

'Daar zijn zeer sterke aanwijzingen voor. De persoon - die op wolken zit - heeft lichtblauw haar en een rijksappel in zijn hand. Verder ziet hij eruit als een keizer. Dat gebeurde vroeger vaak met beeltenissen van God, omdat een keizer het hoogste gezag voorstelde.' Het beeld is onderdeel van de heilige Drie-eenheid. In een rond medaillon links van hem stond vermoedelijk een duif, symbool van de heilige Geest. Geheel rechts zou een beeld van Christus hebben gezeten. De beeltenissen van de duif en Christus zijn niet gevonden. Archeologisch onderzoek Het beeld werd gevonden tijdens onderhoud in de kerk. Op dit moment wordt een verwarming geplaatst in de Sint Walburgiskerk. Tegelijkertijd worden archeologische onderzoeken gedaan. Tijdens die onderzoeken kwam het beeld tevoorschijn. Tekst gaat verder onder de foto (foto: gemeente Zutphen): Het beeld is waarschijnlijk tijdens de Reformatie in de kelder van de kerk beland. In deze periode wilde een grote groep mensen - onder wie Maarten Luther en Johannse Calvijn - de katholieke kerk van binnenuit hervormen. Hierdoor ontstonden er meerdere godsdienstoorlogen. 'Zitten op God' Fermin: 'Tijdens deze oorlogen werden kerken gelijkvloers gemaakt en katholieke elementen zo veel mogelijk verwijderd. Het beeld van God deed dienst als ondersteuning voor een tribune voor belangrijke mensen. Deze mensen zaten dus op een omgekeerd beeld van God.' Het beeld wordt op dit moment schoongemaakt. Uiteindelijk komt de beeltenis - en de andere gevonden spullen - in de kerk te staan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl