Vader en zoon vatten nepcollectant in de kraag

De vrouw beweerde voedsel in te zamelen voor de Emmanuelkerk in Zutphen. Dat eten zou naar minderbedeelden gaan. Martin Verbeek gaf wat kleingeld, maar kreeg snel argwaan. Hij belde de pastoor en kreeg te horen dat de kerk momenteel geen inzamelingsactie houdt.

Bier en levensmiddelen

Op dat moment kwam zijn zoon thuis en gingen ze erachter aan. Ze zagen dat een man zich bij de vrouw had gevoegd en dat ze bij een supermarkt bier en levensmiddelen hadden gekocht. Vader en zoon spraken de twee aan en kregen een warrig verhaal te horen. 'Mijn zoon sprak de twee aan omdat de collectebus niet verzegeld was en dat ze zich ook niet konden legitimeren', vertelt vader Verbeek tegen Omroep Gelderland.

Stiekem gefilmd

Zoon Dave heeft stiekem de ontmoeting met het tweetal gefilmd. 'Hij dacht dat het nog wel van pas kon komen bij de politie.' In het filmpje is duidelijk hoorbaar dat het duo niet op de hoogte is van regels rondom collectanten.

(de tekst gaat verder onder de video)

Snel ervandoor

Dave en zijn vader hielden het duo staande en vertelden dat de politie onderweg is. 'Ze liepen steeds verder weg richting de brug tot op een gegeven moment de man het op een fietsen zetten', aldus vader Verbeek. Dave besloot daarom bij de vrouw te blijven totdat de politie er was. 'Die waren er redelijk snel en hebben de vrouw toen meegenomen.'

Vader Verbeek is trots op zijn zoon. 'Die heeft super gehandeld. Hij is zo koel gebleven. Petje af voor hem.' Voor de nepcollectanten heeft hij geen goed woord over. 'Eigenlijk een beetje zielig. Je gaat mensen geld afhandig maken met een verhaaltje om er zelf beter van te worden.

Verdachte weer vrij

De politie laat in een reactie weten dat de persoon die aangehouden is een 49-jarige vrouw uit Zutphen is. Na verhoor is ze inmiddels weer op vrije voeten. Volgens de politie is er sprake geweest van collecteren zonder vergunning.