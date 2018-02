VIDEO: Ulft omarmt oude carnavalstraditie

ULFT - Carnavalsvereniging de Pol heeft voor het tweede jaar op rij een touwtrekcompetitie georganiseerd op de derde dag van het carnaval. Feestvierders gingen fanatiek de strijd met elkaar aan om te laten zien wie de meeste spierkracht heeft.

'Vroeger werd in Ulft altijd al getouwtrekt', vertelt Bram Roes, organisator van de touwtrekcompetitie. 'Op de dinsdag bij verschillende cafés, zo’n ongeveer dertig jaar terug. Dat is toen helemaal in het slop geraakt, dus zijn ze ermee gestopt. Toen hebben wij dat als carnavalsvereniging vorig jaar weer opgepakt en zijn we dat op maandag weer gaan doen.'

De organisatie was positief verrast over het aantal aanmeldingen dat het binnenkreeg. 'Vorig jaar moesten we moeite doen om mensen te krijgen, maar dit jaar ging het vlekkeloos', aldus Roes.



Bij het touwtrekken, dat traditioneel begint om 13.11 uur, strijden elke ronde twee teams van vier personen tegen elkaar. In totaal deden veertig deelnemers mee. Uitje 11.11 was net als vorig jaar het winnende team en kreeg een wisselbeker met een stuk touw waarin hun groepsnaam staat gegraveerd.