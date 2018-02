Deel dit artikel:











Harderwijk Anders opent de deuren van haar nieuwe pand

HARDERWIJK - Een lokale partij in Harderwijk genaamd Harderwijk Anders had bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een leegstaand winkelpand in gebruik dat diende als campagnehuis. Dit jaar heeft de partij wederom een winkelpand weten te bemachtigen.

Het pand bevindt zich op de Markt naast Bakker Bart. Het campagnehuis van de partij wordt "de tijdelijke ambassade van Harderwijk Anders" genoemd. De partij nodigt de burgers van Harderwijk uit om binnen de deuren van het nieuwe gebouw in gesprek te gaan met politici onder het genot van een kopje koffie en een koekje. "Het is fijn om een warme, droge plek te hebben waar je met mensen in gesprek kunt gaan over Harderwijk en Hieren in plaats van op straat in de kou", aldus lijsttrekker Gert-Jan van Noort. Openingstijden Het gebouw is sowieso op de zaterdagen voor de gemeenteraadsverkiezingen geopend voor het publiek, maar er zijn ook bepaalde doordeweekse dagen waarop mensen kunnen schuilen voor de kou. Daarnaast worden er in het pand ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Dit is een bericht van Harderwijknieuws.nl. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl