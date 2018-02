Maar liefst vijf vrouwelijke CDA-lijsttrekkers in Rivierenland

ARNHEM - In het Rivierenland zijn er dit jaar maar liefst vijf vrouwelijke lijsttrekkers bij de lokale CDA-fracties. Dit is een bijzondere situatie aangezien het (lokale) politieke landschap doorgaans gedomineerd wordt door mannelijke politici.

In het Rivierenland zijn er zeven gemeentes die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De CDA-fracties die in deze gemeentes campagne voeren, kennen een sterke vrouwelijke vertegenwoordiging.

De vrouwelijke lijsttrekkers in het Rivierenland zijn:

Yvonne Son-Stolk, Tiel

Nicolien de Geus, Culemborg

Riny Veenis, Buren

Bianca Laheij, Maasdriel

Herma van Dijkhuizen, Neder-Betuwe

Een bijzondere situatie

Het CDA meldt dat dit nieuws goed samenvalt met een jubileum dat volgend jaar gevierd wordt; 100 jaar vrouwenkiesrecht. Het is een feit dat de politiek voor het overgrote deel vertegenwoordigd wordt door mannelijke politici. Steeds vaker zien we echter dat vrouwen hun stem laten horen in de regering, zowel op landelijk als op lokaal niveau. En het Rivierengebied is daar een prominent voorbeeld van.