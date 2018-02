Mishandelde agent lost schot tijdens carnaval

VAASSEN - Twee politieagenten zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.20 uur in Vaassen mishandeld tijdens een carnavalsviering aan de Dorpsstraat. Twee jongeren uit het naburige Emst zijn aangehouden. Een van de agenten loste een waarschuwingsschot. Dat meldt de politie.

De agenten surveilleerden tijdens het carnavalsfeest, dat aanvankelijk gezellig verliep. Ze spraken iemand aan op wildplassen. Nadat één persoon en later meer mensen zich hiermee gingen bemoeien, escaleerde de situatie.

Een agent werd tegen de grond gewerkt en kreeg schoppen tegen het hoofd, de ander werd ook geschopt en geslagen. Om de boel onder controle te krijgen, loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Daarna richtten beide agenten het vuurwapen op de twee verdachten. Twee andere politieagenten die inmiddels te hulp waren geschoten, konden de twee jongens van 19 en 20 jaar aanhouden.

Een agent is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de andere werd ter plaatse behandeld.

