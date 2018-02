Wijnhandelaar Arnhem: Poetin was hier #HalbeWasErbij

ARNHEM - 'Het kan geen toeval zijn, zojuist was Poetin hier voor een flesje wijn'. Met deze tekst op een krijtbord voor de zaak van wijnhandel Henri Bloem in Arnhem speelt Michel van Tooren in op de #HalbeWasErbij.

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft met zijn leugen over zijn ontmoeting met Poetin gezorgd voor heel wat creativiteit op sociale media. Onder de hashtag #HalbeWasErbij circuleren er foto's van historische gebeurtenissen, met het hoofd van de minister erin gefotoshopt. Ook deze Arnhemse wijnhandelaar haakt hier op in.

'Ik probeer elke dag iets anders te verzinnen voor op het bord', zegt Michel van Tooren. 'Ik kan er wel op zetten dat de Pinot Blanc in de aanbieding is, maar er is niemand die daar naar kijkt. Nu komen mensen met een glimlach voorbij.'

Geen politiek op het bord

Normaal probeert Van Tooren weg te blijven bij politieke onderwerpen. 'Links en rechts. Het ligt nogal gevoelig en iedere klant is ons even lief.' Toch kon Van Tooren het niet laten, om op het nieuws over Halbe Zijlstra in te springen.

'Hoe het afloopt met Halbe? Daar laat ik me op het bord niet over uit, maar mijn privé-mening is dat ik hoop dat hij geen minister blijft. Zijn geloofwaardigheid staat onder druk.' Eigenlijk had Van Tooren een andere spreuk in de planning, hoewel deze morgen ook nog kan: 'Laatste dag carnaval. Alaafeloos'

Zie ook: Zijlstra mikpunt van spot op sociale media: #HalbeWasErbij (NOS.nl)