Deel dit artikel:











Paniek in het water; zo los je dat op! Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Paniek! Je weet niet meer waar je heen moet, of hoe je het snelste het water uit komt. Wilfred krijgt soms paniekaanvallen in het zwemwater, vooral in het buitenwater.

Hoe komt dat eigenlijk? En wat kun je er tegen doen? Onze zwemcoach Carla Quint neemt enkele tips door met Wilfred, zodat hij de volgende keer relaxter in het buitenwater kan zwemmen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl