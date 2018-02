NUNSPEET - Een 3-jarige peuter uit Nunspeet heeft maandagmiddag tijdens het spelen in het speeltuintje aan het Ilexplein een steekwapen gevonden.

Het knaapje nam het mes mee naar huis. Een geschrokken moeder heeft contact opgenomen met de politie.

Het is nog niet duidelijk van wie het mes is. De politie is een onderzoek gestart. Tips zijn van harte welkom.