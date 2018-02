Deel dit artikel:











Fietser zwaargewond na aanrijding op N18 Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - Een 17-jarige jongen is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt aan zijn hoofd na een aanrijding op de Europaweg N18 in Lichtenvoorde. Volgens de politie is de jongen mogelijk aangereden door een vrachtwagen, maar is de chauffeur doorgereden. Dat meldt REGIO8.

Een voorbijganger vond het slachtoffer omstreeks 03.15 uur ter hoogte van de tankstations. De man heeft de fietser van de weg gehaald en gestabiliseerd tot de hulpdiensten arriveerden. De jongeman is vervolgens met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er een vrachtwagen bij betrokken is geweest, maar van het voertuig ontbreekt ieder spoor. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl