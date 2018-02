'Positie wankelt van directeur commissie die milieurapport Lelystad Airport moet beoordelen'

UDDEL - Volgens actiegroep Red de Veluwe wankelt de positie van de directeur van de commissie die het milieurapport moet beoordelen. 'Het vertrouwen is afgenomen', zegt Marc Vroegindeweij van de actiegroep. De man van de directrice is degene die de fouten in het milieurapport van het vliegveld moet herstellen. Hij is opgestapt.

Ook Robert Tieskens van de stichting Red de Veluwe is 'verbijsterd' over de gang van zaken. 'Dit ruikt naar belangenverstrengeling.' Hij snapt ook niet dat het de man is die is opgestapt. 'Het zit hem in de controle.' Dat betekent niet dat Red de Veluwe vindt dat de directeur weg moet. 'Dat is aan de politiek in Den Haag.'

Ronald Tieskens van stichting Red de Veluwe:

'Het is onbegrijpelijk dat je ja zegt tegen zo'n opdracht als je vrouw je moet controleren. En als je dat doet, waarom zegt je vrouw niet 'ho wacht eens even, zo kom ik in de problemen'. Dat moet ze maar eens uitleggen', vindt Tieskens.

De commissie verzekert dat de directeur vanwege haar persoonlijke relatie met een van de adviseurs op geen enkele manier betrokken is bij de inhoudelijke totstandkoming van het advies over de luchthaven.

Er zijn verschillende groepen in Gelderland die kritisch kijken naar de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport: Actiegroep Red de Veluwe en stichting Red de Veluwe.

