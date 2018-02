VELP - Op zaterdag 24 februari organiseert D66 Rheden een politiek café over klimaat en duurzaamheid.

Gastsprekers zullen zijn Rob Jetten, hij is Tweede Kamerlid van D66 en woordvoerder Klimaat en Energie, en De 18 Minuten Man, die in zal gaan op het conflict tussen het menselijk brein en verduurzaming.

Het politiek café vindt plaats van 14:30 tot 17:00 in café d’Oranjeboom in Velp en is voor iedereen gratis toegankelijk.