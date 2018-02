Deel dit artikel:











Vandalen vernielen keer op keer voorruit Foto: Erwin van Dalen

ENSPIJK - Bij een bewoner aan de Lingestraat in Enspijk is voor de derde keer in korte tijd een raam ingegooid. De wijkagent meldt op Twitter dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan.

Op een foto is de zien dat er een flinke ster in de ruit zit. De wijkagent geeft aan dat tips van harte welkom zijn. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl