Tafeltennistafel doelwit vandalen Foto: Facebook politie Rheden-Rozendaal

RHEDEN - De tafeltennistafel aan de Hoge Kamp in Rheden is vernield. Er zit een groot gat in de tafel, waardoor spelen eigenlijk niet meer mogelijk is.

De politie tast in het duister wie er achter deze vernieling zit. Op Facebook is daarom een getuigenoproep geplaatst. Mensen die iets hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen. De vernieling heeft tussen 22 en 28 januari plaatsgevonden, stelt de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl