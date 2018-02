Kimberley Bos verbetert trainingstijd bij Winterspelen

EDE - Kimberley Bos heeft op de skeletonbaan van Pyeongchang haar beste tijd van deze week neergezet. De 24-jarige Edese klokte tijdens de derde officiële training 52,74 seconden. Een dag eerder legde ze haar eerste twee oefensessies af in respectievelijk 54,84 en 53,57 seconden.

De tijd van Bos was de elfde van de dag. De Britse Laura Daes was met 51,96 het snelst. Maandag noteerde ze in de tweede training ook al de beste tijd. De Oostenrijkse Janine Flock was het snelste in de eerste training.

De strijd om de olympische medailles voor de skeletonsters is vrijdag en zaterdag. Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die aan de Olympische Spelen meedoet.

Zie ook: Skeletonster Bos stelt teleur op training