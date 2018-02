Eerste kilometers vernieuwde N18 donderdag open voor verkeer

EIBERGEN - Rijkswaterstaat stelt donderdagochtend 15 februari de eerste vier kilometer nieuwe N18 open voor het verkeer.

Het gaat om het deel tussen de Marhulzenweg in Groenlo tot net voorbij het buurtschap Hupsel bij Eibergen. Door de openstelling van eerste kilometers van de weg kan aannemer Noaber18 de nieuwe N18 en parallelwegen in de omgeving verder afbouwen.

Volgens Rijkswaterstaat betekent dit wel dat de oude N18 tijdelijk doodloopt. In de uiteindelijke situatie wordt de oude N18 via een parallelweg met de aansluiting Eibergen verbonden. Daar kan gemotoriseerd bestemmingsverkeer de nieuwe N18 kruisen. Naar verwachting is die aansluiting in maart klaar.

De opening van de gehele 27 kilometer lange weg staat gepland voor mei dit jaar.