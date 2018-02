Raad Zutphen wil oplossing voor noodlijdende kinderboerderij De Schouw

ZUTPHEN - De Zutphense gemeenteraad heeft een motie aangenomen om kinderboerderij De Schouw te helpen. De Schouw zit in de financiële problemen omdat de subsidie van de gemeente de afgelopen jaren fors is verlaagd.

De kinderboerderij bestaat al 35 jaar, heeft een paar honderd dieren en is ongeveer 2,5 hectare groot. Volgens de gemeenteraad heeft de kinderboerderij de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet om inkomsten te vergroten, zoals uit de samenwerking met Zozijn en uit bijdragen van andere sponsoren. Bij De Schouw werken twintig mensen met een beperking. De raad vindt daarnaast dat de kinderboerderij een belangrijke voorziening is voor jonge gezinnen in Zutphen.

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met de kinderboerderij naar een duurzame oplossing te zoeken om de kinderboerderij voor Zutphen te behouden. Het college heeft tot 1 mei de tijd gekregen om met een voorstel naar de raad te komen.

De motie werd unaniem aangenomen.

