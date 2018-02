Politiek roept minister op het matje om 'schijn belangenverstrengeling' rond Lelystad Airport

ARNHEM - De deskundige die de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is de echtgenoot van de directeur van de onafhankelijke commissie die het verbeterde rapport moet beoordelen. Diverse partijen willen tekst en uitleg van minister Cora van Nieuwenhuizen.

De onafhankelijke commissie moet de aangepaste milieueffectrapportage over Lelystad Airport toetsen. Veel partijen in de Tweede Kamer willen pas een beslissing nemen nadat de onafhankelijke commissie een oordeel heeft geveld over het onafhankelijke rapport.

Mer-expert Stefan Morel van Consens Advies uit Amsterdam is begin januari door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om fouten in de mer van Lelystad Airport te herstellen. Die reparatie is nodig nadat actiegroep HoogOverijssel in oktober fouten blootlegde. Uit onderzoek van dagblad de Stentor blijkt dat Morel is getrouwd met directeur Veronica ten Holder van de commissie-mer. In het verleden was Morel ook vijf jaar directeur van deze commissie, die de milieueffectrapportages onafhankelijk hoort te toetsen.

Volgens de krant heeft Morel zich eind januari uit het project teruggetrokken nadat er vragen kwamen over zijn onafhankelijkheid. Volgens een lid van de commissie-mer is er geen sprake van belangenverstrengeling omdat de directeur vanwege haar relatie niet inhoudelijk betrokken is bij de totstandkoming van het advies over luchthaven Lelystad.

Parlementaire enquête?

Partijen in de Tweede Kamer willen antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen, ook haar eigen VVD. De PVV wil stoppen met Lelystad en vraagt zich af of er geen parlementaire enquête moet komen. Jan Paternotte (D66) zegt tegen de krant: 'Het vertrouwen in dit dossier moet worden hersteld en dan is het domste wat je kunt doen de schijn van belangenverstrengeling wekken.'

Suzanne Kröger (GroenLinks) vult aan: 'Omdat er bij Lelystad Airport zoveel is misgegaan, verwacht ik nu van de minister uiterste zorgvuldigheid. Dat is nu echt cruciaal om het vertrouwen van de bewoners te herstellen. Dan mag er echt geen twijfel ontstaan over de onafhankelijkheid van experts.'