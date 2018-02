'Politieke partijen zijn naïef dat ze raadsleden niet beter screenen'

ARNHEM - 'Het is naïef van politieke partijen dat ze hun raadsleden niet beter screenen.' Dat zegt hoogleraar Criminologie en lector Ondermijning Emile Kolthoff in reactie op onderzoek van Omroep Gelderland. Daaruit blijkt dat veel kandidaten voor de gemeenteraad niet of nauwelijks gescreend worden op fout gedrag.

Het argument van veel politieke partijen is dat ze kandidaten op de lijst vaak al jaren kennen. Kolthoff is het daar niet mee eens: 'Dat je iemand al heel lang kent omdat die al heel lang lid is van een partij en ook actief is, is nog geen reden om bijvoorbeeld ook niet even naar de omgeving van zo'n kandidaat te kijken. Want de kandidaat kan zelf wel in orde zijn, maar als verkeerde elementen wel of niet bewust in zijn of haar omgeving zitten dan is dat gewoon een risico. Niet alleen voor de raad, maar ook voor de kandidaat zelf.'

'Beter screenen geeft geen garanties'

Professor integriteit Hans van den Heuvel van de Vrije Universiteit ziet niets in nog uitgebreider screenen van raadsleden. 'Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kan zeker helpen, evenals een gedegen zoektocht op internet en in sociale media. Maar dit alles geeft geen garantie voor de toekomst.'

Volgens Van den Heuvel kunnen ook huidige raadsleden in contact komen met personen met criminele bedoelingen. 'Maar ook dan nog is het vrijwel onmogelijk om als één persoon in de raad criminele activiteiten te ontwikkelen. Dan moet je een besluit van de gemeenteraad naar je hand kunnen zetten. Dat is feitelijk onmogelijk.'

Waarschuwingen niet voor niets

Toch zijn de waarschuwingen van onder anderen de Gelderse commissaris van de Koning Clemens Cornielje, diverse burgemeesters en ook het ministerie van Binnenlandse Zaken volgens Kolthoff zeker niet ongegrond: 'Het zullen niet de criminelen zelf zijn die in de raad plaats zullen nemen, maar ze zullen iemand naar voren schuiven die dat wel leuk en interessant vindt. Maar die wel onder hun invloed staat, of kan komen.'

In de enquête waarbij Omroep Gelderland fractievoorzitters en andere bestuurders uit alle Gelderse gemeentes heeft geïnterviewd blijkt dat partijen over het algemeen al blij zijn dat ze voldoende kandidaten vinden. 'Dat is een groot probleem en dat werkt de waakzaamheid natuurlijk ook tegen. Want partijen zijn al lang blij dat zich op het oog geschikte kandidaten aanbieden. Ik kan me voorstellen dat je dan wat minder secuur bent in de screening', aldus Kolthoff.

Rol burgemeester

Professor Van den Heuvel ziet vooral een rol voor de burgemeester weggelegd. 'Ik zie in mijn onderzoeken dat de burgemeester, als hoofdverantwoordelijke voor de integriteit van de gemeentelijke organisatie, doorgaans zeer alert is op mogelijke integriteitsschendingen. Ik heb in de provincie Gelderland verschillende vermoedens van integriteitsschendingen onderzocht, met name misbruik van vertrouwelijke informatie en misbruik van de raadsfunctie. Van zo'n onderzoek schrikt de gemeenteraad meestal, maar het heeft wel een zuiverende werking, veel meer dan welke screening dan ook.

