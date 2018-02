VIDEO: Interview met Ünal Sözen van GroenLinks Tiel

TIEL - Lijsttrekker en wethouderskandidaat Ünal Sözen van GroenLinks Tiel in gesprek met RIny ter Haar over het partijprogramma, de huidige politiek en meer.

Aan ervaring ontbreekt het niet bij Sözen. Eerder was hij twaalf jaar raadslid in Tiel en ook heeft hij acht jaar bij de Provinciale Staten gewerkt.

Dit zorgt voor ervaring en een uitgebreid netwerk. Daarnaast heeft hij als rasechte Tielenaar veel kennis over Tiel en haar inwoners.

Bekijk het interview hier (tekst loopt door onder het beeld):

Sözen vertelt over de manier waarop het verkiezingsprogramma van GroenLinks tot stand is gekomen. Het is een dynamisch programma; grote lijnen zijn uitgezet, maar gedurende de raadsperiode moet het in beweging blijven.

Diverse thema's zijn uitgewerkt met behulp van denktanks. Er is veel expertise in Tiel, deze is dan ook veelvuldig gebruikt.

Achter de feiten

GroenLinks onderscheidt zich door als een team te functioneren zegt Sözen. Hij zou de huidige raad graag zien veranderen; alles kan sneller en inwoners en mensen met specifieke kennis moeten meer betrokken worden. Nu loopt de politiek vaak achter de feiten aan. Dit kan niet direct veranderen, eerst moet er een omslag komen in het denken.

De ontwikkeling van lokale partijen vindt Sözen een goede bijdrage en zelfs een meerwaarde voor de Tielse politiek, omdat deze mensen in de samenleving staan en weten wat er leeft. In de toekomst zou hij dan ook graag willen samenwerken met hen.