Deel dit artikel:











Voorlopige actiepunten Krachtig Tiel bekend

TIEL - De enige nieuwkomer op de kieslijst in de gemeente Tiel is Krachtig Tiel. De partij is ontstaan uit onvrede over het gevoerde beleid met betrekking tot ouderen. Waar staat deze partij voor?

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Het uitgangspunt van Krachtig Tiel is te streven naar een veilig, sociaal, welvarend, modern en gastvrij Tiel. Hiertoe zijn enkele aandachtspunten opgesteld, te weten: 1. Veilig: criminaliteit terugdringen, introductie horeca-telefoon, inzetten op tegengaan werkeloosheid, meer scholing 2. Sociaal: De Zorg van Morgen, toekomstige huisvesting ouderen, sociale ontspanning en sport, mobiliteit, verkeersdrempels, integratie medelanders 3. Welvarend: werk en salaris 4. Gastvrij: Tiel als regiostad, pont Tiel-Wamel, versoepeling handhaving, stadspromotie, Tiel schone stad 5. Modern: gemeentebeleid, zonnepanelen, koolmonoxidemeters Wat houdt dit alles precies in? Lees het hier: Actiepunten in het kort