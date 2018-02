Bestelbus ramt winkel Addy van den Krommenacker

NIJMEGEN - Een bestelbus heeft de etalage vernield van de tijdelijke winkel van Addy van den Krommenacker in Nijmegen.

'Dit is geen fijne Carnaval!', twittert de modeontwerper. 'Een bus rijdt zo de ruiten in van mijn nieuwe Pop-up store in Nijmegen!!!'

Tegen het AD zegt Van den Krommenacker: 'Het busje is kennelijk achteruit gereden in plaats van vooruit. Ik kon het in eerste instantie niet geloven.' Hij vertelt dat er niemand gewond is geraakt.

Van den Krommenacker ontwierp onder meer kleding voor leden van het koninklijk huis. Tv-presentatrice en musicalster Chantal Janzen trouwde in een van zijn creaties.