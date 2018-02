Seksshop plaatst foto van vibratordief op website

WINTERSWIJK - De vibrator hoeft hij niet terug, maar de 200 euro die het speeltje waard is wel. Peter Kee van de Pretty Shop in Winterswijk plaatste een foto van de dief op zijn website.

Bij de foto staat de tekst: 'Discretie bieden wij al 48 jaar! Maar als je spullen pikt stopt dit zelfs voor ons.' De dief is op de foto niet herkenbaar, maar Kee heeft hem wel op beeld.

Een vrouw leidde Kee af aan de toonbank, de man nam de vibrator mee. Volgens de eigenaar van de seksshop gaat het om een speciaal en prijzig speeltje. De womanizer kost 200 euro.

Al eerder diefstallen

In Nijmegen en Den Bosch werden vorig jaar op vergelijkbare wijze seksspeeltjes gestolen. Die bende werd opgerold door de Nijmeegse wijkagent William Nijland. Of het om hetzelfde gaat is niet bekend.

Kee heeft aangifte gedaan bij de politie, die heeft de beelden meegenomen. De dief krijgt nog één kans: 'Betaal voor Valentijnsdag 14 februari!'

