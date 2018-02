Bejaarde vrouw kan noodknop twee maanden niet gebruiken door kapotte telefoonlijn

HEEREWAARDEN - De noodknop van de 76-jarige moeder van Didy Braat kan al maanden niet gebruikt worden omdat de telefoonlijn naar haar huis defect is. Didy voert al twee maanden strijd met telecomprovider KPN. 'Ze laten ons stikken.'

'Er is van alles mis gegaan met mijn moeder. Afgelopen zomer is zij 's nachts gevallen en pas de volgende ochtend gevonden door de thuiszorg. Zij heeft vervolgens een paar weken in het ziekenhuis gelegen waarna nog een flinke periode van herstel in een verpleeghuis volgde. Nu woont ze weer thuis, en ze heeft die noodknop echt nodig', zegt Didy.

Didy belde maandenlang met KPN. Er kwamen monteurs langs, maar die concludeerden uiteindelijk dat er vocht in de lijn is gekomen omdat de kabel beschadigd is. De enige oplossing is dat een nieuwe kabel wordt ingegraven.

Vergelijkbare problemen in Woold

Didy's moeder woont in Heerewaarden. Omdat een oudere vrouw in Woold onlangs ook weken zonder werkende noodknop zat, nam ze contact op met Omroep Gelderland. In Woold was een kabel van KPN beschadigd geraakt door een boom die tijdens de storm in januari omwaaide. Het duurde twee weken voor de kabel was hersteld, en dat gebeurde pas nadat Omroep Gelderland er aandacht aan besteedde.

KPN heeft geen verklaring waarom de storing bij Didy's moeder na twee maanden nog niet is verholpen. 'We nemen iedere klacht heel serieus, en vinden dit heel vervelend', zegt woordvoerder Ellen van Heerwaarden van KPN. 'Het is lastig terug te halen waar het precies fout is gegaan, maar de melding dat de kabel opnieuw defect is en dat het persoonsalarm is uitgevallen is niet bij ons binnengekomen.' Didy: 'Onzin. Ik heb bij ieder contactmoment aangegeven dat ze een noodknop heeft en dat ze die niet kan gebruiken zo lang die lijn stuk is.'

Wat kan ik doen in een vergelijkbare situatie?

Het personenalarm is een service die wordt aangeboden door thuishulporganisatie STMR in Tiel. STMR is afhankelijk van de verbindingen van KPN, maar niet verantwoordelijk voor het onderhoud of reparatie. De organisatie stelt in een reactie altijd bereid te zijn om mee te denken over een oplossing. 'Mocht het lang duren voordat de telefonie weer werkt, kunnen wij met de klant ook naar een andere oplossing zoeken, zoals een extra tijdelijke telefoonlijn, of een alarmeringsapparaat dat via het mobiele netwerk werkt', zegt Carla Kreuk.

Dring aan op een snelle reparatie

Daarnaast adviseert de thuiszorgorganisatie bij de telefoonaanbieder te achterhalen hoe snel de storing te verhelpen is en wat zij daarvoor zelf nog kunnen doen. Misschien kan het probleem op afstand verholpen worden door bijvoorbeeld het modem te resetten. Kreuk: 'Mocht er toch een monteur nodig zijn, maak dan goed duidelijk dat ook de personenalarmeringsapparatuur van de telefonie afhankelijk is en dat zo lang als de telefoonlijn niet werkt zij thuis zitten zonder dat ze hulp in kunnen schakelen. Hopelijk wordt de storing hierdoor met extra spoed opgepakt.'

Andere provider

Didy heeft uiteindelijk bij een andere provider een telefoonlijn aangevraagd, zodat haar moeder de noodknop weer kan gebruiken. Maar de telefoonlijn van KPN is nog steeds niet gerepareerd. Deze week wordt begonnen met het herstel, zegt KPN. 'Het is niet goed gegaan, maar we gaan met mevrouw naar een passende oplossing zoeken', zegt KPN-woordvoeder Van Heerwaarden.

De gemeente Maasdriel bevestigt dat er inmiddels melding is gedaan bij het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). De graafwerkzaamheden kunnen beginnen nadat de gemeente goedkeuring heeft gegeven, maar dat er tijdens het carnaval een graafverbod geldt. KPN zegt dat woensdag wordt begonnen met het herstel van de telefoonlijn.

Didy is woedend. 'Ik word al twee maanden aan het lijntje gehouden. Iedere keer vraag ik of er spoed gemaakt kan worden met de reparatie omdat mijn moeder die noodknop nodig heeft.' KPN kan niet zeggen of mensen met een noodknop voorrang krijgen bij reparatie. Didy begrijpt niet waarom de zaak niet met spoed behandeld kan worden. 'Personenalarmering zorgt er voor dat er binnen een half uur hulp is, zodat ernstige situaties voorkomen worden. We moeten toch allemaal langer thuis blijven wonen. Steeds meer mensen worden hier afhankelijk van, dan moeten dit soort dingen toch gewoon werken?'

Didy vermoedt dat meer mensen een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Omroep Gelderland hoort dat graag van u. Mail uw verhaal naar omroep@gld.nl.

