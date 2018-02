Zoef zoef zoef, klinkt het nog steeds in Beesd

BEESD - 'Zoef, zoef, zoef, klinkt het nog steeds langs mijn huis,' zegt Marja Zuurmond uit Beesd. Ondanks maatregelen staan er nog geregeld files voor haar woning.

De gemeente heeft verkeerslichten in het dorp geplaatst die ervoor moeten zorgen dat automobilisten Beesd mijden tijdens de spitsuren. 'Maar de lichten hebben tot nu toe geen verbetering gebracht', aldus Zuurmond.

Zuurmond heeft de afgelopen tijd geteld hoeveel sluipverkeer er ondanks de maatregelen langs haar huis kwam. Het gaat volgens haar om honderden vrachtwagens.

Drukte op de A2

Het wordt steeds drukker op de A2. Het dagelijkse aantal files, en de lengte, neemt toe. Veel automobilisten nemen daarom een sluiproute via Beesd. De verkeerslichten moeten dat verkeer opvangen. Deze maandag is de tijd dat de lichten op rood staan aangepast in de hoop dat dit meer soelaas biedt. 'Ik heb geen idee of het werkt,' zegt Marja Zuurmond. 'Het is vakantie- en carnavalstijd, waardoor er sowieso minder files op de A2 staan.'

De inwoners van Beesd hopen dat de nieuwe maatregel vruchten zal afwerpen. Ze hebben afgesproken door te gaan met de tellingen en hopen in maart uitsluitsel te kunnen geven of de verkeerslichten helpen de fileproblemen in Beesd op te lossen.