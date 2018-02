Deel dit artikel:











Hoger beroep drie relschoppers Geldermalsen dient vandaag Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het gerechtshof in Arnhem buigt zich dinsdag over de azc-rellen in Geldermalsen.

Drie mannen die zijn veroordeeld voor hun aandeel in de rellen zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter en gingen in hoger beroep. Ze verstoorden op 16 december 2015 een raadsvergadering in Geldermalsen over de komst van een groot asielzoekerscentrum. Tientallen relschoppers bestormden het gemeentehuis, waarna de raadzaal werd ontruimd. Er werd met stenen, flessen en zwaar vuurwerk gegooid. Het azc kwam er uiteindelijk niet. Hoe zat het ook alweer? Verslaggever Jeroen Mäkel over de azc-rellen: Zes maanden cel De drie mannen zijn volgens de rechter schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging. Twee verdachten, van inmiddels 54 en 24 jaar, kregen van de rechter allebei zes maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. De 31-jarige verdachte kreeg ook zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. De rechter doet 27 februari uitspraak. Zie ook: Azc-debat in Geldermalsen mondt uit in slagveld: 'Het was bijna oorlog' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl