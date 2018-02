Dansen op kasteel Cannenburch, haardhoutdag Groesbeekse bos en de Vikingen komen naar Zutphen

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar je weet nog niet waarheen. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

Het lelijke eendje op kasteel Cannenburch



Komend weekend danst het Arnhems gezelschap LethDasant het sprookje het lelijke eendje op kasteel Cannenburch. Moeder eend is blij wanneer haar twee kleine eendjes geboren worden. Plotseling komt er nog een derde eendje uit een ei. Dit eendje ziet er vreemd uit, maar dat vinden haar moeder en twee zusjes helemaal niet erg. Ze zijn samen gelukkig met elkaar. Klik hier voor meer informatie.

Haardhoutdag Groesbeekse bos

Wil je er warm bijzitten in de toekomst kom dan zaterdag 17 februari hout halen (tegen een kleine vergoeding ) bij de Maldensebaan bij Groesbeek. Het hout moet nog wel een jaartje of twee drogen maar dan heb je wel haardhout van Nederlandse bodem. Klik hier voor de Haardhoutdag.

De Vikingen in Zutphen



Vanuit heel Europa komen dit weekend stoere krijgers naar het archeologisch openluchtmuseum Erve Eme in Zutphen om te bewijzen dat zij de sterkste, dapperste en uiteraard de best geklede Vikingen zijn die ooit op Midgard hebben rondgelopen. En jij kunt ze ontmoeten!



Wandelen langs het water bij Landgoed Staverden



Op zondag 18 februari kunt u mee met de boswachter die u alles vertelt over het ontstaan van de Staverdense beek en het Uddelermeer ook de bijzondere flora en fauna komt aan bod. Geniet tijdens de wandeling van de enorme waterpartijen, de beken en het witte kasteel op landgoed Staverden.

Gelredag 18, zaterdag 17 februari:

Aanstaande zaterdag heten de Ridders van Gelre u van harte welkom in Bredevoort! Deze stad lag tijdens de Tachtigjarige oorlog geregeld onder vuur. Het startpunt van de Gelredag is de Sint Joriskerk in het hart van het stadje. Enthousiaste gidsen nemen u mee op ontdekkingstocht door het schitterende Bredevoort! Van 10 tot 12, en de toegang is als altijd gratis.