Verdachte fors geweld Arnhem nog 14 dagen vast

ARNHEM - De man van 40 uit Mook die verdacht wordt van fors geweld afgelopen vrijdag in Arnhem, blijft nog zeker veertien dagen in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De man werd aangehouden nadat hij drijfnat en onder het bloed bij een huis aan de Heeswijkstraat in de wijk De Laar-West was opgedoken. Hij zou gewond zijn geraakt bij een geweldsincident in een huis aan de Gemertstraat, even verderop. Daar zijn drie gewonden gevonden.

De man wordt verdacht van zware mishandeling en poging tot moord dan wel doodslag.

