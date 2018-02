Leerlingen helpen museum met schilderen

OLDEBROEK - Leerlingen van het Nuborgh College Oostenlicht uit Elburg hebben het Boerderijmuseum in Oldebroek de helpende hand toegestoken.

Ze schilderden stoelen voor de expositie Rien Poortvliet en het boerenleven, die zaterdagmiddag 17 februari geopend wordt door Tok Poortvliet en burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Onder leiding van de docenten Kramer en Van Olst hebben de leerlingen, die schilderen als keuzevak hebben, de klus uitgevoerd. De schilders hebben de stoelen eerst geschuurd, twee of drie keer in de grondverf gezet en vervolgens een keer of vier tweekleurig geschilderd.

Ook hebben ze letters aangebracht op de stoelen. 'Het resultaat mag gezien worden', aldus het museum.