D66 organiseert politiek café met Pia Dijkstra

TIEL - Op 12 maart aanstaande kunt u het politiek café van D66 Tiel bezoeken. Een van de sprekers is Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid van D66 en voormalig NOS-nieuwslezer.

D66 Tiel organiseert het politiek café. Inloop start vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur. Naast Pia Dijkstra zal er een presentatie zijn van Ziekenhuis Rivierenland over de spoedeisende hulp en zal de Brede Zorgschool De Cambier zich presenteren.

Er is uitgebreid gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen. Locatie is de Brede Zorgschool De Cambier, Marga Klompéstraat 2 in Tiel.