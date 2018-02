Deel dit artikel:











Brede wijkteams spelen prominente rol in programma PvdA Tiel

TIEL - De PvdA maakt zich sterk voor brede wijkteams in de gemeente. Het is een speerpunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat houdt dit dan eigenlijk in?

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Momenteel bestaan er al wijkteams die de zorg voor jongeren tot en met 23 jaar organiseren. Deze teams kennen de mensen in de wijk en welke problemen er spelen. Ze geven voorlichting, onderhouden contact met scholen en hebben een overzicht van problemen die mogelijk binnen een gezin spelen. Hierdoor is er overzicht waardoor er sneller en beter geholpen kan worden. Het probleem is volgens de PvdA dat deze vorm van zorg vervalt vanaf het 24e levensjaar. Dan moet alles plots zelf worden afgehandeld en ook het overzicht verdwijnt. Daarom wil de partij wijkteams van 0-100 jaar. De gemeenteraad inventariseert momenteel al of deze wijkteams er per direct moeten komen, of dat er wordt gestart met het toevoegen van wijkteams voor 24-100 jaar.