SP Arnhem App: volg mobiel de verkiezingscampagne

ARNHEM - De SP in Arnhem heeft speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen de SP Arnhem App uitgebracht. Met deze mobiele applicatie is de campagne van de lokale SP-fractie in Arnhem te volgen.

De lokale partij is geïnspireerd geraakt door de moederpartij die ook een dergelijke app op de mobiele markt heeft uitgebracht. Met de applicatie bedient SP Arnhem wel een niche-markt, maar mogelijk zijn er toch fervente fans die on-the-go de campagne van de partij willen volgen. De app bevat links naar nieuws, actuele blogs, naar het verkiezingsmanifest (zoals de partij het zelf noemt) oftewel het partijprogramma, naar YouTube-video's en Instagram-foto's. Ook kunnen gebruikers de activiteitenkalender in de gaten houden. Jongeren bereiken Met de app hoopt SP Arnhem de gemeenteraadsverkiezingen hipper te maken en daarmee ook aantrekkelijker te maken voor een jonger publiek. Jongeren, maar ook steeds meer ouderen, werken immers graag met mobiele applicaties. De verkiezingsapp is echter niet exclusief een verkiezingsapp, want ook na de verkiezingen wordt de tijdlijn bijgehouden met updates over het reilen en zeilen van de lokale SP-fractie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl